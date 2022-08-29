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Биатлонист сборной России Латыпов рассказал, какие футбольные команды он поддерживает

Биатлонист сборной России Латыпов рассказал, какие футбольные команды он поддерживает
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об отношении к футболу и о командах, за которыми следит.

«Слежу за российским футболом, особенно за «Крыльями Советов» и ЦСКА. Я же из Самарской области, ну а по клубной принадлежности я армеец. Нормально играют. Чемпионат начали хорошо, матчи зрелищные, голов много.

Самому редко удаётся в футбол поиграть, но бывает. Вот там азарт, эмоции – всё по-настоящему. Позволяет отвлечься», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что недавно спортсмен занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Первым финишировал Антон Бабиков.

Читайте полное интервью с Латыповым на «Чемпионате»:

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