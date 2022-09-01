CAS отклонил апелляцию Расторгуева, бронза ЧЕ-2021 должна перейти Халили

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Андрея Расторгуева на дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов за календарный год, сообщает пресс-служба IBU.

CAS подтвердил, что 18-месячная дисквалификация Расторгуева остаётся в силе, так как нет никаких аргументов или доказательств, позволяющих сократить срок отстранения.

Срок дисквалификации Расторгуева начался 11 марта 2021 года. Все результаты биатлониста с 1 июля 2020 года аннулированы, медали и призы подлежат конфискации.

27 января 2021 года Расторгуев выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке чемпионата Европы. Четвёртым в той гонке был россиянин Карим Халили. После аннулирования результата латвийского биатлониста золото должно перейти к норвежцу Эрленду Бьонтегорду, серебро – к его соотечественнику — Эндре Стрёмсхейму, бронза – к Халили.