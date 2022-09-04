Известно расписание второго этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в Беларуси

Стало известно расписание второго этапа Кубка Содружества по летнему биатлону, в котором примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Беларуси. Соревнования пройдут в Раубичах (Беларусь) с 15 по 18 сентября.
Летний биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Раубичи, Беларусь
Программа соревнований
15 сентября (четверг), 11:00 – Спринт, 7,5 км. Женщины.
15 сентября (четверг), 14:00 – Спринт, 10 км. Мужчины.
17 сентября (суббота), 11:00 – Гонка преследования, 10 км. Женщины.
17 сентября (суббота), 14:00 – Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
18 сентября (воскресенье), 11:00 – Масс-старт, 10 км. Женщины.
18 сентября (воскресенье), 12:30 – Масс-старт, 12,5 км. Мужчины.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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