Нигматуллина пропустит этап Кубка Содружества в Беларуси, спортсменка готовится к ЧР

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина сообщила, что пропустит этап Кубка Содружества в Беларуси, и рассказала, как готовится к чемпионату России по летнему биатлону.
«Я тренируюсь с мужской юниорской сборной Удмуртии. Уже провела три сбора в горах, в Терсколе. Один из них был восстановительный без команды в апреле, а с третьего я только что вернулась. Все равнинные сборы проходят в Ижевске.
Следующий сбор тоже будет в Ижевске. Здесь есть лыжный стадион для разнообразия и более сложного рельефа.
Пропущу Кубок Содружества в Раубичах? Да, всё правильно, готовлюсь к чемпионату России», — приводит слова Ульяны Нигматуллиной официальный сайт Союза биатлонистов России.
Нигматуллина является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года.
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