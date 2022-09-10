Башкиров: не у всех спортсменов получается так же быстро стрелять, как у Бабикова
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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал об отличительных качествах входящего в его группу Антона Бабикова, с которым наставник знаком с юниорских лет.
«Антон – достаточно мотивированный спортсмен с хорошим потенциалом, с высоким уровнем стрельбы. Эти его качества, особенно в стрелковых тренировках, помогают создать в команде конкуренцию, чтобы ребята смотрели на него и учились. Тем более что не у всех спортсменов получается так же быстро стрелять. Антон достаточно качественно стреляет», – сказал Башкиров в интервью YouTube-каналу СБР.
31-летний Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, неоднократный победитель и призёр этапов Кубка мира.
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