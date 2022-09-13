Участие Серохвостова, Довгой и Мироновой на втором этапе Кубка Содружества под вопросом

Российские биатлонисты Даниил Серохвостов, Ксения Довгая и Светлана Миронова с большой долей вероятности не выступят на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который пройдёт с 15 по 18 сентября в Раубичах (Беларусь). Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Сегодня в Минск вылетает группа Артёма Истомина. К сожалению, не в полном составе. Ожидается, что на втором этапе Кубка Содружества стартуют Карим Халили, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева и Елизавета Каплина.

Даниил Серохвостов, Ксения Довгая и Светлана Миронова сейчас находятся в стационаре на дообследовании после недавно перенесённых заболеваний. С большой долей вероятности Даниил и Ксения воссоединятся с группой уже в эту пятницу, но сомнительно, что они смогут выйти на старт в Раубичах», — написал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в телеграм-канале.