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Тренер сборной России объяснил, почему Серохвостов и Миронова снялись со второго этапа КС

Тренер сборной России объяснил, почему Серохвостов и Миронова снялись со второго этапа КС
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, почему биатлонисты Даниил Серохвостов и Светлана Миронова не выступят на втором этапе Кубка Содружества (лыжероллеры), который пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 15 по 18 сентября.

«Даниил Серохвостов, Ксения Довгая и Светлана Миронова сейчас находятся в Москве на обследовании. Им назначено лечение. Для Даниила и Ксении прописан курс антибиотиков. Пришлось к ним прибегнуть, потому что были осложнения.

У Мироновой ситуация тянется ещё с весны. Она переболела и не могла переносить нагрузки. Нас давно её состояние настораживает, мы никуда не торопимся. Сейчас самое важное — поднять уровень нагрузок. Если у Даниила и Ксении речь больше о вирусе, то у Светы более сложная ситуация», — приводит слова Истомина «РИА Новости Спорт».

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