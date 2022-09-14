Тренер сборной России объяснил, почему Серохвостов и Миронова снялись со второго этапа КС

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, почему биатлонисты Даниил Серохвостов и Светлана Миронова не выступят на втором этапе Кубка Содружества (лыжероллеры), который пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 15 по 18 сентября.

«Даниил Серохвостов, Ксения Довгая и Светлана Миронова сейчас находятся в Москве на обследовании. Им назначено лечение. Для Даниила и Ксении прописан курс антибиотиков. Пришлось к ним прибегнуть, потому что были осложнения.

У Мироновой ситуация тянется ещё с весны. Она переболела и не могла переносить нагрузки. Нас давно её состояние настораживает, мы никуда не торопимся. Сейчас самое важное — поднять уровень нагрузок. Если у Даниила и Ксении речь больше о вирусе, то у Светы более сложная ситуация», — приводит слова Истомина «РИА Новости Спорт».

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: