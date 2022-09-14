Анфиса Резцова: Виролайнен немножко повыступает за Финляндию. А потом нас пустят в Россию

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен, являющаяся её дочерью, может перейти в национальную команду Финляндии. Ранее об этом рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.
По словам Резцовой, Виролайнен сперва будет выступать за Финляндию, а потом — за Россию.
«Немножко повыступает за Финляндию, а потом нас в Россию пустят, и она будет выступать за Россию», — рассказала Анфиса Резцова в эфире телеканала «Матч».
В минувшие выходные 33-летняя Дарья Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.
Также посмотрите видео, посвящённое главным успехам российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
- 14 сентября 2022
-
12:53
-
11:04
- 13 сентября 2022
-
22:07
-
17:41
-
16:38
-
12:49
-
12:03
-
10:16
-
01:04
- 12 сентября 2022
-
22:08
-
19:28
-
19:01
-
14:04
-
10:44
-
10:41
-
09:37
- 11 сентября 2022
-
14:44
-
12:52
-
12:37
-
09:46
- 10 сентября 2022
-
19:42
-
19:24
-
00:45
- 9 сентября 2022
-
13:38
-
11:13
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 8 сентября 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
12:42
-
00:30
- 7 сентября 2022
-
14:53