Тарьей Бё пропустит летний чемпионат Норвегии. Он готовится впервые стать отцом

Летний чемпионат Норвегии – 2022 по биатлону пропустят сразу несколько топовых спортсменов. Соревнования пройдут с 16 по 18 сентября в Дрангедале.

По разным причинам отказались от участия в соревнованиях Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Марте Рёйселанд и Сиверт Гутторм Баккен.

Экхофф, ранее пропустившая фестиваль Blink и все сборы национальной команды, по-прежнему восстанавливается после тяжёлого лета. Ранее Тириль призналась, что её мучила бессонница и она была на грани ухода из биатлона.

«Тириль по-прежнему нуждается в отдыхе, но она мотивирована и тренируется. Всё под чутким контролем тренеров», — приводит слова менеджера сборной Норвегии Пера-Арне Ботнана Abc Nyheter.

Старший Бё не приедет в Дрангедал по приятной причине – они с женой Гитой готовятся впервые стать родителями.

Рёйселанд в преддверии национального чемпионата подхватила инфекцию, а Баккен восстанавливается от последствий перикардита.