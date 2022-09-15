Александр Логинов: выступлю ли я на летнем чемпионате России? Уверен, что нет

Чемпион мира, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Александр Логинов оценил возможность своего участия в летнем чемпионате России по биатлону 2022 года, который пройдёт с 24 по 27 сентября. Его примет лыжно-биатлонный комплекс «Снежинка» в городе Чайковский.

«Выступлю ли я на чемпионате России? Уверен, что нет, потому что я только-только вот сейчас приступил именно к нормальному тренировочному процессу. Целенаправленно подвестись к Чайковскому сейчас просто нет ни времени, ни возможностей. Сейчас надо спокойно готовиться к зимнему сезону, не форсируя подготовку», — сказал Логинов в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее Логинов пропустил первый этап Кубка Содружества и снялся со второго.