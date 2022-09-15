«У нас такая ситуация в стране, что делать». Биатлонистка Гербулова об отстранении России

Российская биатлонистка Наталья Гербулова, одержавшая победу в спринтерской гонке (лыжероллеры) на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь), высказалась об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований.
«Мне, конечно, обидно и неприятно, что нас отстранили. Я сейчас вошла в тот возраст, когда сознательно отношусь к спорту. Если раньше это было, условно говоря, шалтай-болтай, то сейчас ты настраиваешься, тренируешься, а тебя лишают международных стартов, когда ты готов к ним и морально, и психологически, и физически.
Это очень обидно, но у нас такая ситуация в стране, что делать. Бьёмся, работаем, тренируемся. Спорт никто не отменял», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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