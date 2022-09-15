Тренер сборной России Истомин: у нас уже вся команда переболела ковидом

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о состоянии спортсменов своей группы.
«У нас уже вся команда переболела ковидом, и сейчас уже поправляются, кто-то быстрее, кто-то тяжелее. Даниил Серохвостов и Ксения Довгая 16 сентября уже приедут сюда. Они в принципе уже здоровы, но мы их отправили на дообследование, чтобы уточнить, всё ли в порядке с их организмом, и чтобы они могли уже повышать свои тренировочные нагрузки. Небольшие последствия ещё остались у Карима Халили и Насти Гореевой.
Лариса Куклина сейчас присоединилась к группе Юрия Михайловича Каминского. В августе она отработала с ними на Семинском. Не полностью, но отработала, так как она заболела. И после этого сбора она присоединилась к группе Юрия Михайловича», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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