«Пока достаточно тяжело после августовской болезни». Лариса Куклина — о спринте в Раубичах
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Российская биатлонистка Ларина Куклина прокомментировала выступление на спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь).
«Четвёртое место на сегодняшнем спринте. Пока достаточно тяжело после августовской болезни. Но сегодня-завтра восстанавливаемся и на выходных будем атаковать», — написала Лариса Куклина в своём телеграм-канале.
Победу в гонке одержала Наталья Гербулова, спортсменка допустила один промах. Второе место заняла Екатерина Носкова, отставшая на 29,6 секунды. У неё два промаха. Замкнула тройку Тамара Дербушева, допустившая один промах.
На субботу, 17 сентября, в программе белорусского этапа запланирована гонка преследования.
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