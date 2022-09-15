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«Пока достаточно тяжело после августовской болезни». Лариса Куклина — о спринте в Раубичах

«Пока достаточно тяжело после августовской болезни». Лариса Куклина — о спринте в Раубичах
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Российская биатлонистка Ларина Куклина прокомментировала выступление на спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь).

«Четвёртое место на сегодняшнем спринте. Пока достаточно тяжело после августовской болезни. Но сегодня-завтра восстанавливаемся и на выходных будем атаковать», — написала Лариса Куклина в своём телеграм-канале.

Победу в гонке одержала Наталья Гербулова, спортсменка допустила один промах. Второе место заняла Екатерина Носкова, отставшая на 29,6 секунды. У неё два промаха. Замкнула тройку Тамара Дербушева, допустившая один промах.

На субботу, 17 сентября, в программе белорусского этапа запланирована гонка преследования.

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