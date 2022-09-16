Майгуров заявил, что Россию поддержала страна, которая является лидером в мировом биатлоне

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

«У меня есть предположения, какие страны нас поддержали, но не буду пока это озвучивать. Могу сказать, что у меня был звонок от одной из стран — лидеров мирового биатлона, не середняка. После нашего письма в IBU мне позвонили и выразили поддержку и понимание. Они сегодня не выступали, я могу их понять, но для меня это хороший знак. Это многое значит.

Со временем ситуация будет меняться в лучшую сторону. Если взять лыжные гонки, без наших лыжников это будет чемпионат Норвегии. Сами норвежцы хотели бы соревноваться с сильнейшими. В биатлоне Россия и Беларусь также занимают места в топ-6, так что это тоже потеря для конкуренции», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».