«Это глупость полная!» Драчёв — о возможном выступлении россиян в нейтральном статусе

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказался о заявлении Томаса Баха, в котором президент МОК предложил допускать российских спортсменов к международным стартам без национальной айдентики. Однако подобное решение, по мнению Баха, должны принимать федерации видов спорта. Конгресс IBU, на котором и выступал Бах, тут же продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов.

«Всё было и так понятно. Мы ждали с какой-то надеждой конгресс, но мы же понимаем, как эти конгрессы проходят и как на них всё решается. Всё было давно решено. Никто не собирался никого включать: ни нас, ни наших друзей белорусов.

Я был на нескольких конгрессах и знаю, как там принимаются решения. Всё происходит заранее и шаблонно. Всё это решается не на самом конгрессе. Они получают бумажку, за кого голосовать и что надо делать. Из 50 человек, может быть, Грузия или Армения — наши друзья — проголосовали против.

Возможное выступление в нейтральном статусе, о котором сказал Бах? Это глупость полная! Он вообще давно исчерпал свой ресурс и ведёт олимпийское движение к полной… К полному краху», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».