Гербулова вслед за спринтом выиграла пасьют на этапе Кубка Содружества, Алимбекова – 2-я

В Раубичах (Беларусь) завершилась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону. Её победительницей стала россиянка Наталья Гербулова. Таким образом, Гербулова оформила золотой дубль, выиграв связку спринт-пасьют.

Второй финишировала олимпийская чемпионка в эстафете белоруска Динара Алимбекова, тройку призёров замкнула серебряный призёр спринта россиянка Екатерина Носкова.

Кубок Содружества. 2-й этап. Раубичи. Лыжероллеры. Пасьют. Женщины, 10 км

1. (1) Наталья Гербулова (Россия) – 32.35,0 (5 промахов)

2. (5) Динара Алимбекова (Беларусь) +1.05,4 секунды (4)

3. (2) Екатерина Носкова (Россия) +1.15,3 (5)

4. (6) Ирина Казакевич (Россия) +1.26,9 (7)

5. (4) Лариса Куклина (Россия) +1.28,0 (4)

6. (8) Алина Кудисова (Россия) +1.41,3 (4).

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).