Гербулова вслед за спринтом выиграла пасьют на этапе Кубка Содружества, Алимбекова – 2-я

В Раубичах (Беларусь) завершилась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону. Её победительницей стала россиянка Наталья Гербулова. Таким образом, Гербулова оформила золотой дубль, выиграв связку спринт-пасьют.
Второй финишировала олимпийская чемпионка в эстафете белоруска Динара Алимбекова, тройку призёров замкнула серебряный призёр спринта россиянка Екатерина Носкова.
Кубок Содружества. 2-й этап. Раубичи. Лыжероллеры. Пасьют. Женщины, 10 км
1. (1) Наталья Гербулова (Россия) – 32.35,0 (5 промахов)
2. (5) Динара Алимбекова (Беларусь) +1.05,4 секунды (4)
3. (2) Екатерина Носкова (Россия) +1.15,3 (5)
4. (6) Ирина Казакевич (Россия) +1.26,9 (7)
5. (4) Лариса Куклина (Россия) +1.28,0 (4)
6. (8) Алина Кудисова (Россия) +1.41,3 (4).
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
- 17 сентября 2022
-
11:34
-
10:52
-
10:17
-
00:33
- 16 сентября 2022
-
22:10
-
19:13
-
18:25
-
16:27
-
16:20
-
15:33
-
14:37
-
14:33
-
14:12
-
13:32
-
13:30
-
13:08
- 15 сентября 2022
-
22:01
-
21:25
-
20:58
-
20:49
-
16:19
-
15:31
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:43
-
13:30
-
12:41
-
12:37
-
12:21
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:35
-
09:08