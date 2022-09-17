Юрий Каминский предложил ввести в биатлоне спринт в формате лыжных гонок

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский предложил внедрять новые форматы гонок в условиях отсутствия международных стартов.
«Надо пробовать новые программы. Я бы уже и на этих стартах начал экспериментировать. Напрашивается спринт в формате лыжных гонок с четвертьфиналом, полуфиналом и финалом. Суперспринт, который вводят в биатлоне, по сути, мало чем отличается от обычного спринта.
Тенденция идет на более короткие дистанции, которые интереснее смотреть. Вспомните спринт-тур в лыжах, который был в 2007 году или около того. Самая смотрибельная дистанция была 100 метров. Рейтинг был как у футбольной Лиги чемпионов. Мы обсуждаем эти новые варианты, но пока что всё на паузе. А лыжникам и вовсе сам бог велел ввести что-то подобное», — приводит слова Юрия Каминского «РИА Новости Спорт».
- 17 сентября 2022
-
12:56
-
12:31
-
12:10
-
12:08
-
11:43
-
11:34
-
10:52
-
10:17
-
00:33
- 16 сентября 2022
-
22:10
-
19:13
-
18:25
-
16:27
-
16:20
-
15:33
-
14:37
-
14:33
-
14:12
-
13:32
-
13:30
-
13:08
- 15 сентября 2022
-
22:01
-
21:25
-
20:58
-
20:49
-
16:19
-
15:31
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:43
-
13:30
-
12:41
-
12:37
-
12:21