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Юрий Каминский предложил ввести в биатлоне спринт в формате лыжных гонок

Юрий Каминский предложил ввести в биатлоне спринт в формате лыжных гонок
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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский предложил внедрять новые форматы гонок в условиях отсутствия международных стартов.

«Надо пробовать новые программы. Я бы уже и на этих стартах начал экспериментировать. Напрашивается спринт в формате лыжных гонок с четвертьфиналом, полуфиналом и финалом. Суперспринт, который вводят в биатлоне, по сути, мало чем отличается от обычного спринта.

Тенденция идет на более короткие дистанции, которые интереснее смотреть. Вспомните спринт-тур в лыжах, который был в 2007 году или около того. Самая смотрибельная дистанция была 100 метров. Рейтинг был как у футбольной Лиги чемпионов. Мы обсуждаем эти новые варианты, но пока что всё на паузе. А лыжникам и вовсе сам бог велел ввести что-то подобное», — приводит слова Юрия Каминского «РИА Новости Спорт».

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