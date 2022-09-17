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Бывшая биатлонистка сборной Украины Бех получит российское гражданство до конца сентября

Бывшая биатлонистка сборной Украины Бех получит российское гражданство до конца сентября
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Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов заявил, что экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех до конца сентября получит российское гражданство.

«Думаю, до конца этого месяца она получит гражданство. Я, что называется, держу руку на пульсе: чем можем, тем помогаем. Они же постоянно на сборах, нужно же получать и отдавать документы: много технических вещей. Ну, слава богу, есть кому поручить», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

24-летняя Бех — уроженка Хабаровского края. В сезоне-2020/2021 она выступала за сборную Украины на этапах Кубка мира.

Ранее Бех провела несколько гонок на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Она заняла седьмое место в спринте и 11-е — в гонке преследования.

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