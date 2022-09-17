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Артём Истомин: даже надежд не имели, что нас вернут к международным стартам

Артём Истомин: даже надежд не имели, что нас вернут к международным стартам
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Я и не думал, что российских биатлонистов допустят до Кубка мира в этом году. Не строил таких иллюзий. Поэтому мы настраиваемся на то, чтобы бегать в России. У нас нет в команде звёзд, тем же Халили и Серохвостову есть куда стремиться. На самом деле даже надежд не имели, что нас вернут к международным стартам. У нас хороший внутренний календарь, непростой даже, я бы сказал», — приводит слова Истомина «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 16 сентября, на заседании конгресса IBU было принято решение о продлении отстранения российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

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