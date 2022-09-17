Ирина Казакевич рассказала о падении перед спринтерской гонкой в Раубичах

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, что упала перед спринтерской гонкой на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) и сомневалась по поводу выхода на старт.



«Перед спринтом у меня было глупое падение. Я упала со спуска, так как у меня вылетела палка. Я отделалась легко по меркам того, как сильно летела, но у меня есть небольшие ссадины, а также повреждение плеча, из-за которого у меня были сомнения по поводу старта в спринтерской гонке. Но, когда я стартовала, боль прошла, а потом я сделала реабилитационную работу», – приводит слова Ирины Казакевич Metaratings.

Казакевич 15 сентября заняла шестое место в спринтерской гонке, победу одержала россиянка Наталья Гербулова.