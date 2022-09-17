Бабиков — о победе в пасьюте: увидел, что есть небольшой отрыв, и решил пойти ва-банк

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

«Я не боюсь такой погоды. Знаю, что ветер у кого-то вызывает стресс, но я это считаю своей сильной стороной, поэтому выходил на гонку с надеждой, что получится быстро сократить отставание. Так и получилось.



С последнего рубежа уходил с мыслями, что у меня ещё есть силы, что я могу побороться на финише, даже если бы Антон Смольский вышел бы прямо за нами. Но я увидел, что от него есть небольшой отрыв, и решил пойти ва-банк. Моя сильная сторона — это подъёмы, а в конце слишком много спусков, и ребята точно накатили бы, если бы я играл в кошки-мышки», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.