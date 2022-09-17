Антон Бабиков: хочу, чтобы все жили в мире, а не воевали

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал продление отстранения российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Решение было принято накануне на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Не знаю, кто ждал чего-то другого. Если честно, я жду не того, чтобы нас допустили или не допустили. Я хочу просто, чтобы весь мир был дружен, чтобы все жили в мире, занимались проблемами голода, климата, чего угодно, но не воевали. Чтобы все люди были живы и здоровы. Это меня волнует гораздо больше, чем то, что скажет руководство IBU или ещё кто-то. Может, это неправильно, но я что, должен злиться на IBU или обижаться? Не вижу в этом смысла», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».