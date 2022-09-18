Виктория Сливко: я не умею бегать на лыжероллерах

Российская биатлонистка Виктория Сливко подвела итоги второго этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Сегодня, 18 сентября, спортсменка финишировала шестой в масс-старте.
«Причина моей невысокой скорости на этих соревнованиях в том, что, во-первых, я не умею бегать на лыжероллерах. Если посмотреть мои летние результаты прошлых лет, то всегда получается не очень. Во-вторых, я сейчас выполняю хорошую нагрузку, и мы с тренером не сбавляли к этим соревнованиям, поэтому на загрузе сейчас бежать тяжело. Я это понимаю, но думаю, что зимой всё будет хорошо. Я довольна концовкой этих соревнований. Так же как и в Сочи, у меня получилось в цветочки заехать. Последний круг был очень напряжённым. Я чувствовала, как Иринка Казакевич ко мне приближается, поэтому рада, что осталась в цветах.
Ветровые условия были сложными только в гонке преследования, а в спринте и сегодня ветер не мешал. Можно было отработать и на ноль, но немного не повезло, не прошёл габарит на лёжке. Я понимала, что все будут мазать очень мало и будет упорная борьба на трассе. С Андреем Викторовичем Падиным мы постоянно на связи. Я ему сообщаю о своём состоянии и самочувствии, а он его контролирует. На чемпионате России планирую бежать всю программу, если позволит состояние здоровья», – приводит слова Сливко Metaratings.
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