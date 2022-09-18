Роман Ерёмин прокомментировал третий результат в масс-старте в Раубичах
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Российский биатлонист Роман Ерёмин прокомментировал выступление в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Спортсмен занял третье место.
«Я больше пытался ориентироваться по местности и смотрел, кто как идёт на последнем круге. Если мне не нравился темп, я пытался цепляться за другого спортсмена. Я понимал, что створ – это не мой конёк, поэтому нужно было начинать немного раньше.
Атака у меня не совсем получилась, поэтому приходилось выкатывать из-за спины. У меня существуют серьёзные проблемы со стрельбой, поэтому в этих стартах главный момент был для меня обучающим. Старался экспериментировать и понять, как нужно работать», – приводит слова Романа Ерёмина Metaratings.
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