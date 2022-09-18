«Я бы давно отключил им весь газ». Тихонов — о решении IBU продлить отстранение россиян

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«То, что IBU просит нас дистанцироваться от российской армии, вообще ерунда. Они должны заниматься своим делом, а это развитие биатлона. Какие им политические заявления? Там сейчас самый слабый состав исполкома за все время. Мы их накажем. В Европе дожди, топит их. Снега не будет в той же Чехии и Германии. И тогда они все приползут сюда. Я бы давно отключил им весь газ.

Но уже идет потепление. Американцы выступили в поддержку борцов, они хотят, чтобы россиян допустили до международных стартов. Все эти санкции не надолго. Там же управляют американцы. Проблема только в этом. Я уверен, что они ещё будут стоять перед нами на коленях», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».