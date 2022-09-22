Анна Сола: скучаю по гонкам и переживаю за друзей из сборной Беларуси

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, скучает ли по спорту. Сола с мужем ждут ребёнка, Анна взяла перерыв в карьере.
«Очень скучаю по гонкам и атмосфере соревнований. Переживаю за друзей по белорусской сборной, но сейчас у меня другие заботы. Мне сейчас очень приятно находиться в том положении, в котором я нахожусь.
Впрочем, следующий сезон наступит совсем быстро, и уже скоро увидимся. Кубок Содружества — очень интересные соревнования. Всегда находятся люди, которые были не столь заметны, находились в тени, и тут они поднимаются на пьедестал. Очень приятно смотреть, как развивается спорт, биатлон. Это очень хороший толчок нашим маленьким девочкам, чтобы развиваться, брать пример», — приводит слова Солы «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала ОНТ.
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