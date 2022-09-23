Бывшая лыжница Шевченко дебютирует в биатлоне на летнем чемпионате России в Чайковском

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что россиянка Наталия Шевченко, перешедшая ранее из лыж в биатлон, дебютирует 24 сентября на летнем чемпионате России, который будет проходить в Чайковском.
«Наталия Шевченко тоже выйдет на старт — дебют. Посмотрим. Она переживает и волнуется. Конечно, сильно волнуется. Как бороться? Только старты, через старты. Мы будем смотреть, как она ведёт себя до, во время и после старта, как соревнуется.
Ругать, если выступит плохо? Нет, ничего страшного. Всё будет хорошо, потому что плохо нас не устраивает», — приводит слова Михаила Шашилова «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Наталия стала призёром молодёжного чемпионата мира в спринте. По окончании сезона она вышла замуж за тренера Алексея Шевченко и объявила о переходе в биатлон.
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