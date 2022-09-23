«Ради чего теперь детям заниматься спортом?» Биатлонистка сборной России — об отстранении

Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова высказалась о развитии спорта в период отстранения отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Хочется, чтобы спорт сейчас не пропадал. Это, конечно, грустно, но если продолжится эта ситуация с отстранением, ради чего детям заниматься спортом? Ладно мы, биатлонисты и лыжники, мы можем участвовать в трёх циклах Олимпиады, а как быть гимнасткам, фигуристкам? У них одна Олимпиада, чтобы показать хороший результат. Наши юноши и юниоры не смогут увидеть то, что видели мы – юниорские первенства мира, зимние и летние юношеские Олимпийские игры. Это очень печально, очень обидно и неприятно. Я считаю, что спорт должен быть всегда, вне зависимости от того, что происходит в мире. Я надеюсь и верю, что всё-таки это ненадолго», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Натальей Гербуловой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 сентября.
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