Биатлонистка сборной России Гербулова: когда болельщики поют гимн — это прямо до дрожи

Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова высказалась о чувствах, которые испытывает спортсмен, финишируя с флагом своей страны и слыша национальный гимн на пьедестале.
В масс-старте на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах Гербулова стала второй, уступив Динаре Алимбековой из Беларуси.
«Я очень рада, что Динара на своей белорусской земле стала победителем, что она финишировала с флагом. Это очень трогательно. Когда после масс-старта играл гимн Беларуси и его пели все болельщики, даже я прослезилась. И я жду, что на чемпионате России в Чайковском тоже будет играть гимн и наши болельщики тоже его будут петь, потому что, учитывая текущую ситуацию в стране, это прямо до дрожи», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Натальей Гербуловой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 24 сентября.
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