«Я не могла поступить иначе». Биатлонистка Гербулова — об упущенном дебюте на Кубке мира

Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова рассказала, почему лишь однажды стартовала на Кубке мира (в 2021 году в Оберхофе), хотя имела немало возможностей.

«У меня было много возможностей выступить на Кубке мира. В 2018 году я попала в команду и ездила за счёт своего региона – Красноярского края. Я очень благодарна ему, он меня всегда поддерживает, даже когда у меня были падения, Красноярск всегда оставался со мной.

Тогда я готовилась с Андреем Викторовичем Падиным, и так получилось, что я стала одной из лучших на Кубке IBU, поэтому перед Универсиадой-2019 меня позвали на Кубок мира. Все обсуждали, почему я тогда выбрала Универсиаду, а не Кубок мира. Но Универсиада проходила в Красноярске, и я просто не могла поступить иначе. Я должна была помочь Красноярску, поддержать свой регион, и поэтому я поехала на Универсиаду», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Натальей Гербуловой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 24 сентября.