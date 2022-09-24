Двукратный призёр Олимпиады 2022 года российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала 20-е место в спринте на летнем чемпионате России – 2022.
«По биатлону очень соскучилась. Я рада, что приехала и могу почувствовать эту атмосферу. Вообще сегодня проснулась с улыбкой, этим ощущением соревнований и счастья, что я испытаю! Не сказать, что мой результат дал мне много счастья, но сами ощущения от гонки! Это чувство голода только сейчас начинает нарастать. Четыре гонки впереди, я думаю, что чуть успокою людей, которые смотрят и не понимают, почему так всё плохо. От старта к старту постараюсь набрать.
Что было плохо? Я проболела целый месяц и, получается, тренировалась только в сентябре. Я была в Сочи и практически не делала скоростных работ. Мощность немного тоже пропадает. Мне сейчас не хватает соревновательной практики. Мощности, конечно, я не доберу здесь, но в целом темп и соревновательный азарт у меня получится за пару гонок добрать.
Так как я числилась в группе Истомина, подготовку я начинала по общему плану. Первые три месяца тренировалась, а потом, когда заболела, с Виталием Викторовичем всё обсуждали, меняли, корректировали. Сейчас я с ним всё время на связи. Все планы мне пишет он. Как буду тренироваться сейчас? Думаю, это мы ещё обсудим. В горы с группой я точно не поеду, потому что я только оттуда спустилась. Что касается Ханты-Мансийска, думаю, лучше потренироваться с командой», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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