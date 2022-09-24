Казакевич — об экс-лыжнице Шевченко: по работе ногами она имеет преимущество

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё состояние после спринтерской гонки на чемпионате России и поделилась мнением о преимуществе бывшей лыжницы Наталии Шевченко, которая дебютировала в биатлоне.

«Я не скажу, что сейчас у меня есть физическая усталость. В принципе мне хватало времени, чтобы восстановиться. У нас был сложный переезд из Раубичей в Чайковский. Как только приехали, сразу побежали на официальную тренировку. Такой режим Кубка мира. Наверное, впервые за летнюю подготовку я провожу так много летних стартов. Наверное, сказывается больше психологическая усталость, чем физическая. С этим надо как‑то бороться, искать позитив, благо здесь есть болельщики. Спасибо им большое! Без них было бы, конечно, грустно. А так, находясь в такой атмосфере, хочется выходить на старт и бороться.

Шевченко? Что касается работы ногами, то на тренировках она сильнее тех девочек, которые пришли к нам в команду совсем недавно, потому что у неё очень хорошая физическая и функциональная подготовка. Она тренировалась в группе Юрия Викторовича Бородавко, а кто тренируется с ним, точно не имеет проблем ни с техникой, ни с функциональной подготовкой. В этом плане она, конечно, имеет преимущество перед другими девочками», — приводит слова Ирины Казакевич «Матч ТВ».