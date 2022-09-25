Команда ХМАО с Резцовой на завершающем этапе выиграла эстафету среди женщин на ЧР

В Чайковском (Пермский край) завершилась эстафета среди женщин в рамках летнего чемпионата России по биатлону — 2022. Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Кристина Резцова) с временем 1:10.00,1.
Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский.
Эстафета, 4x6 км. Женщины
1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Кристина Резцова) – 1:10.00,1 (3 круга + 1 доп. патрон).
2. Свердловская область 1 (Анастасия Шевченко, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) отставание +25,7 (3+1).
3. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Дарья Сидорова, Мария Печёнкина, Виктория Сливко) +48,3 (0+1).
Соревнования завершатся во вторник, 27 сентября, индивидуальными гонками.
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