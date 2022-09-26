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Финал Кубка России по биатлону перенесут из Сочи из-за дороговизны

Финал Кубка России по биатлону перенесут из Сочи из-за дороговизны
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Финальный этап Кубка России по биатлону, который должен пройти в феврале 2023 года, вероятнее всего, перенесут по экономическим причинам. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

«Февральский финал Кубка России, скорее всего, будет перенесён из Сочи. Причины экономические – для многих региональных федераций слишком дорого отправлять туда свои команды даже по спортивному тарифу (о котором обычные гости Красной Поляны в разгар горнолыжного сезона могут только мечтать). Один из вариантов для переноса – Чайковский. Окончательно вопрос должен решиться до начала ноября», — написал он.

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