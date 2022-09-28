Анна Сола показала фото с мужем

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с мужем. Избранник Анны — гонщик велосипедного клуба «Минск», чемпион Беларуси в групповой гонке Станислав Божков. Они поженились в июле 2021 года.
Фото: из личного архива анны солы
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Анна Сола заработала 420 очков и заняла 18-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей Беларуси стала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, на счету которой 589 очков и седьмое место в личном зачёте. Первую тройку по итогам сезона составили Марте Рёйселанд (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция) и Лиза Тереза Хаузер (Австрия). Они заработали 957, 823 и 703 очка соответственно.
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