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Анна Богалий: Кубок Содружества будет будоражить болельщиков

Анна Богалий: Кубок Содружества будет будоражить болельщиков
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о Кубке Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов.

«Они (спортсмены. — Прим. «Чемпионата»), безусловно, обеспокоены, но мы делаем всё возможное, чтобы им было комфортно. Предложили им создать комитет спортсменов по примеру международной федерации, чтобы они могли доносить какие-то свои проблемы и вопросы. То есть идёт конструктивный рабочий диалог. Нет пока понимания, какой будет главный старт сезона, это должен определить Минспорт. Но, думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков», — приводит слова Анны Богалий «RT на русском».

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