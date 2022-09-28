Президент СБР прокомментировал ситуацию с повестками российским биатлонистам
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал новость о том, что некоторые российские биатлонисты получили повестки от военкомата. Ранее об этом сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Два дня назад во время чемпионата России в Чайковском я специально проводил встречу со спортсменами, на которой мы касались вопроса с повестками. На настоящий момент по той информации, которая есть у СБР, члены сборной России повесток не получали.
В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки. Предпринимаем шаги, чтобы им помочь», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».
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