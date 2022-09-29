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Биатлонист сборной России Поварницын: не считаю, что в Европе я буду в безопасности

Биатлонист сборной России Поварницын: не считаю, что в Европе я буду в безопасности
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Биатлонист сборной России Александр Поварницын заявил, что не будет чувствовать себя в безопасности, если поедет в Европу.

«За новостями с конгресса IBU следил в фоновом режиме. Я и так прекрасно понимал, что нас не восстановят. Надежда была, процентов пять, что нас допустят в нейтральном статусе. К сожалению, сейчас такое время, что даже я, как спортсмен, не считаю, что если поеду в Европу, то буду чувствовать себя безопасно. Понятно, что основная масса людей относится к другим людям с добром, но есть и те, кто не понимает разницу и выражает свою агрессию на всех людях определённой нации», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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