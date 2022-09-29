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«Хочу реализовать себя в России». Биатлонист Александр Поварницын — о смене гражданства

«Хочу реализовать себя в России». Биатлонист Александр Поварницын — о смене гражданства
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Биатлонист сборной России Александр Поварницын заявил, что в настоящий момент не думает о смене гражданства.

«О смене гражданства не думал. Всё-таки мне хочется реализовать себя здесь, в России. В нашей команде в последнее время очень сильная конкуренция. И если ты в обойме здесь, значит, и на Кубке мира ты будешь где-то рядом», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, в настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Такое решение Международный союз биатлонистов принял в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

«Идёт большой конфликт, но можно оставаться людьми». Интервью с биатлонистом Поварницыным «Идёт большой конфликт, но можно оставаться людьми». Интервью с биатлонистом Поварницыным

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