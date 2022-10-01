Доротея Вирер представила собственную линию лыжных комбинезонов

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер представила коллекцию именных лыжных комбинезонов и другой экипировки DORO STYLE. Одежда выполнена в красных и бордовых оттенках с использованием логотипа Doro.

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

С полным ассортиментом коллекции Доротеи Вирер можно ознакомиться здесь.