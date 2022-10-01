Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер представила собственную линию лыжных комбинезонов

Доротея Вирер представила собственную линию лыжных комбинезонов
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер представила коллекцию именных лыжных комбинезонов и другой экипировки DORO STYLE. Одежда выполнена в красных и бордовых оттенках с использованием логотипа Doro.

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

С полным ассортиментом коллекции Доротеи Вирер можно ознакомиться здесь.

Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022