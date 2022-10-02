Динара Алимбекова и Антон Смольский сыграли свадьбу

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова и серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский сыграли свадьбу. Церемония прошла вчера, 1 октября.

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке.

Фото: из личного архива Алеси Клочко

Фото: из личного архива Алеси Клочко

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). Смольский стал 19-м. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Алимбекова занимает пятую строчу в общем зачёте Кубка Содружества, который призван стать альтернативой международным соревнованиям для россиян и белорусов. Смольский является вице-лидером у мужчин.