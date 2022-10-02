Тренер белорусок: запрет на участие в КМ не очень хорошо скажется на опытных спортсменках

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков прокомментировал новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований. Такое решение приняли на заседании конгресса организации.

«Решение не стало сюрпризом. Надежда на то, что оно будет другим, была, но призрачная. Так что всё довольно ожидаемо. То, что мы пока не будем выступать на этапах Кубка мира, для опытных спортсменок не очень хорошо. Всё же им нужно соревноваться в условиях высокой конкуренции. К счастью, есть соревнования в России, в которых будем принимать участие. Для опытных биатлонисток это определённый стимул и мотивация, для молодёжи — шанс раскрыться и показать себя», — приводит слова Рыженкова «Беларусь сегодня».