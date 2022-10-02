Эльвира Эберг — о планах на сезон: у меня до сих пор нет медали чемпионата мира

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась ожиданиями от нового сезона-2022/2023.

«Три олимпийские медали и второе место в общем зачёте в прошлом сезоне? Ждала ли я настолько высоких результатов? Не могу сказать, что ожидала подобных результатов. Предвидеть такое было сложновато. Весь прошлый сезон я думала об олимпийском спринте. Чувствовала, что именно в этой гонке нужно проявить себя.

В следующем сезоне я буду метить на лидерство в общем зачёте. И у меня до сих пор нет медали чемпионата мира», — приводит слова Эберг Biathlon World.

Напомним, сезон-2021/2022 стал для Эльвиры прорывным. По его итогам она заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, набрав 823 балла (в её активе четыре личные победы в гонках). Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков). Помимо золота в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), младшая Эберг завоевала два серебра – в спринте и гонке преследования.