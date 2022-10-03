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Белорусский журналист оценил, сменит ли фамилию Алимбекова, вышедшая замуж за Смольского

Белорусский журналист оценил, сменит ли фамилию Алимбекова, вышедшая замуж за Смольского
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Белорусский журналист Руслан Васильев предположил, под какой фамилией будет выступать олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Алимбекова, которая в минувшие выходные вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антона Смольского.

«Сейчас неожиданно для меня возник шум вокруг совершенно надуманного, как я полагаю, вопроса: под какой фамилией после вчерашнего бракосочетания будет выступать Динара Алимбекова.

На мой взгляд, никакой интриги нет: в протоколах появится Динара Смольская. По крайней мере, на этом настаивает мой опыт общения с олимпийской чемпионкой, моё понимание её как личности», — написал журналист в своём телеграм-канале «Референт рая».

«Идёт большой конфликт, но можно оставаться людьми». Интервью с биатлонистом Поварницыным «Идёт большой конфликт, но можно оставаться людьми». Интервью с биатлонистом Поварницыным

Видео со свадьбы Динары Алимбековой и Антона Смольского:

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