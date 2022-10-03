Экхофф и Тандреволд рассказали, почему перестали выпускать совместный подкаст о биатлоне

Норвежские биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф объяснили, почему перестали вести свой популярный подкаст о биатлоне. В нём спортсменки раскрывали детали повседневной жизни профессиональных биатлонисток.

«Очень хороший вопрос. В этом году всё зависело от того, как себя чувствует Тириль, есть у неё возможность записывать подкаст или нет. Пока этой возможности не было. Я люблю поговорить, но не знаю, смогу ли это делать в одиночку. Я бы очень хотела сделать больше выпусков и поделиться ими. Меня очень радует тот факт, что люди интересуются этим подкастом, я тоже по нему скучаю», — приводит слова Тандреволд TV2.

«Причина в том, что у меня сейчас проблемы со здоровьем. Для записи подкаста нужна энергия, а у меня её пока нет. Так что посмотрим. У нас действительно много слушателей, но я ничего не могу обещать», — добавила Экхофф.

Новые выпуски подкаста девушек не выходили с марта, а архивные записи не доступны для прослушивания.

«Дело в том, что я не заплатила за абонемент. Поскольку мы ничего не записывали, я подумала, платить было бы глупо. В этом причина. Это не так дорого, на самом деле, 12 евро в месяц. Выпуски не удалились, их просто не видно», — пояснила Тандреволд.