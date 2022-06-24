«Нас не воспринимают всерьёз». Звёздные биатлонисты выступили резко против новых правил

Поклонники зимних видов спорта привыкли к тому, что в лыжах спортсмены постоянно высказывают недовольство нововведениями. Например, недавним уравнением мужских и женских дистанций. А теперь и биатлон от лыж не отстаёт. На днях Международный союз биатлонистов (IBU) ввёл ряд новых правил, которые вступят в силу со следующего сезона. Но биатлонисты выступают против изменений и даже называют их позорными.

О каких новых правилах идёт речь?

21 июня IBU объявил о введении новых правил в биатлоне с сезона-2022/2023.

Согласно им, чемпионаты мира теперь не будут входить в зачёт Кубка мира. Кроме того, изменится и сама система начисления очков. Теперь не будут вычитаться два худших результата спортсмена, как делалось с сезона-2011/2012. Также будет увеличена разница в очках между занимаемыми местами: теперь победитель будет получать не 60, а 90 очков, серебряный призёр – не 54, а 75 очков, а бронзовый призёр – не 48, а 60 очков и так далее.

Предполагается, что подобное изменение поможет лидерам сезона спокойно пропускать гонки из-за болезни или по тактическим причинам, при этом не боясь выбыть из борьбы за «Большой хрустальный глобус».

Также IBU увеличила сумму призовых на Кубке и чемпионате мира, теперь спортсмены, занявшие места ниже седьмого, будут получать минимум на € 250 больше. Кроме того, число биатлонистов, которым положены призовые, выросло с 20 до 30 человек, а в эстафетах – с шести до восьми команд.

Динара Алимбекова Фото: РИА Новости

«Наше мнение не было воспринято всерьёз»

Новые правила, за исключением призовых, вызвали в биатлонном сообществе разногласия. Наиболее жёстко отреагировали норвежцы.

Обладательница «Большого хрустального глобуса» Марте Рёйселанд и вовсе назвала позором принятие новых правил.

«Я понимаю, что IBU мотивирует нас участвовать во всех гонках Кубка мира, но это лишит нас, спортсменов, возможности восстанавливаться после болезней и травм, которые могут возникнуть в соревновательный период с ноября по март. Мне кажется, это позор», – заявила норвежка.

Чуть помягче был её коллега Йоханнес Бё. Пятикратный олимпийский чемпион предположил, что новые правила скажутся на уровне биатлона.

«Когда на главных стартах очки не начисляются, есть опасность, что спортсмены не будут бороться до конца, как раньше. Всегда были очки, за которые можно было побороться на финише. Большая опасность заключается в том, что фаворит может оторваться с самого начала, а другие биатлонисты, занимавшие высокие позиции в тотале, могут отказаться от борьбы за Кубок мира и поставить всё на чемпионат мира», – пояснил Бё.

Ингрид Тандреволд, которая входит в комиссию спортсменов IBU, вообще заявила, что в международной организации мнение биатлонистов не хотели слушать.

«Большинство спортсменов сказали, что не хотят исключения чемпионатов мира из зачёта Кубка мира, и большинство хочет сохранить вычет двух гонок. Мы в комитете спортсменов считаем странным, что мнению спортсменов придаётся так мало значения, и мы чувствуем, что спортсмены не были услышаны», — сказала она.

Аналогичное мнение выразил и главный борец за справедливость в биатлоне Себастиан Самуэльссон. Он осудил IBU за принятие новых правил, несмотря на протесты биатлонистов.

Йоханнес Бё Фото: РИА Новости

«Не понимаю, зачем менять систему, которая хорошо работала, — высказался швед. — Странно принимать такое решение, когда большинство спортсменов выступают против этого. Есть риск, что теперь на старт будут выходить биатлонисты, которые не совсем здоровы, а мы этого не хотим. Представитель комиссии спортсменов Клэр Иган проголосовала против нововведений при единогласной поддержке предложения со стороны руководства IBU. А ведь спортсмены редко голосуют против. Странно, что наше мнение не было воспринято всерьёз».

«Ситуация предельно обостряется»

Некоторые реформы же, наоборот, обрадовали спортсменов. Тот же Йоханнес Бё признался, что рад изменению распределения очков в зависимости от занятого места.

«Очень хорошо, что победитель будет получать намного больше, чем человек, занявший пятое место. Теперь разница между первым и пятым местом составит 45 очков. Раньше это была разница между первым и 25-м местом. Так что станет крайне важно выступать хорошо. Доли секунды между первым и пятым-шестым-седьмым местами могут обеспечить разницу между победой или поражением в общем зачёте Кубка мира», – подметил норвежец.

Такой же позиции придерживается и звезда прошлого сезона Динара Алимбекова. Ей же, в отличие от скандинавских коллег, понравилась идея об исключении чемпионата мира из зачёта КМ. Динара считает, что ЧМ, как и Олимпийские игры, должны быть отдельными соревнованиями. Вот только относительно реформы с вычёркиванием худших результатов у белоруски совсем неоднозначное мнение.

«Отказ вычёркивать худшие результаты — это действительно своеобразное решение. Спортсмен ведь может заболеть, как и любой человек, – объяснила Алимбекова. — Но раньше имелась психологическая поддержка: каждый знал об изъятии из общего зачёта худших результатов. Двух, а то и четырёх, как в сезоне-2020/2021. Теперь же ситуация предельно обостряется — ничего пропускать нельзя.

Но есть иной подход. Вот я анализирую прошлый сезон, в котором обыкновенно входила в топ-10, вовсе не вылетая из топ-20, и понимаю: при таком раскладе лучше, чтобы все гонки шли в зачёт. В конце концов, значение стабильных выступлений надо качественно укрепить. Так что пока я в этом вопросе нахожусь в сомнениях – нет чёткого мнения».

Понятно, что отката к старым правилам прямо сейчас не будет. Максимум – по итогам сезона, если нововведения совсем не приживутся и спортсмены будут активно выступать против. А пока приходится привыкать к новой реальности.