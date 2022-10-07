Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер Черезова: даже если нет патронов, всё равно надо соревноваться

Тренер Черезова: даже если нет патронов, всё равно надо соревноваться
Комментарии

Тренер АУ УР ССШОР по биатлону им. А.М. Демидова, заслуженный тренер России Владимир Новиков рассказал, как участники узнали, что республиканские соревнования по биатлону в Ижевске пройдут без стрельбы. Причина — организаторы не успели вовремя приобрести патроны.

Новиков — первый тренер главы Федерации биатлона Удмуртии Ивана Черезова.

«Как нам объяснили, что соревнования пройдут без стрельбы? Сказали, что нет патронов. Спортсмены уже взрослые и должны бежать со стрельбой, поэтому отнёсся к этой новости негативно. Но даже если нет патронов, всё равно надо соревноваться, смысл в этом точно есть. Соревнования нужны в любом виде: и легкоатлетические, и просто роллеры.

Вариант стрельбы из пневматической винтовки (для юношей и девушек 2004-2007 года рождения — прим. «Чемпионата».) даже не рассматривался. А смысл? Это совсем другая стрельба, другие стрелковые ощущения. Пневматика и мелкашка значительно отличаются в тактильных ощущениях. Это прицеливание на 50 м и 10 м. На 50 м даже маленькие ошибки серьёзно влияют, а на 10 м — практически нет.

Сейчас на тренировках ребята не стреляют. Такое бывало и раньше, но нечасто. Сейчас, похоже, так будет всё чаще и чаще», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Новость по теме
В Ижевске турнир по биатлону прошёл без стрельбы. Организаторы не успели купить патроны
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022