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Завершившая карьеру биатлонистка Дальмайер совершила велопробег, проехав более 2500 км

Завершившая карьеру биатлонистка Дальмайер совершила велопробег, проехав более 2500 км
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Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер совершила велопробег, успев за 19 дней проехать 2680 километров. Об этом немка рассказала в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Дальмайер

«Велопрогулка до Стамбула, до Босфора, до Азии. Я так благодарна за это потрясающее приключение. 2680 километров. 10 стран. 19 дней. Самая высокая точка – 2917 м, в Греции», – написала бывшая биатлонистка в своих социальных сетях.

Лаура, завершившая карьеру в конце 2019 года, является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017.

В прошлом году Лаура Дальмайер пробовала себя в ски-альпинизме, поучаствовав даже в профессиональном турнире, в котором заняла восьмое место.

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