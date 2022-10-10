«Когда любишь и горы, и море». Динара Алимбекова опубликовала новое фото

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях новое фото.
«Когда любишь и горы, и море», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
Алимбекова занимает пятую строчку в общем зачёте Кубка Содружества, который призван стать альтернативой международным соревнованиям для россиян и белорусов.
Ранее Динара вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антона Смольского.
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