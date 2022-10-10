«Когда любишь и горы, и море». Динара Алимбекова опубликовала новое фото

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях новое фото.

«Когда любишь и горы, и море», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Алимбекова занимает пятую строчку в общем зачёте Кубка Содружества, который призван стать альтернативой международным соревнованиям для россиян и белорусов.

Ранее Динара вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антона Смольского.