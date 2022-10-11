«Их нельзя недооценивать». Доротея Вирер — о проблемах Рёйселанд и Экхофф в предсезонке

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер высказалась о проблемах в подготовке к новому сезону у ведущих норвежек – действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса» Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.

Рёйселанд пропустила летний чемпионат Норвегии и несколько сборов команды из-за того, что у неё диагностировали опоясывающий лишай. Экхофф пока не провела ни одного совместного сбора с национальной командой. Ранее Тириль призналась, что после перенесённого в марте коронавируса она страдала от бессонницы и была на грани завершения карьеры.

«Они обе чемпионки, невероятно талантливые, много лет оставались на вершине, и, я думаю, они имеют право на такие периоды. Возможно, в начале сезона они будут немного буксовать, но, когда наступит чемпионат мира, они обе 100% будут готовы. У них много сил и решимости. Их никогда нельзя недооценивать», — приводит слова Вирер Fondo Italia.